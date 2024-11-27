Переважно в полоні опинялися колишні ув'язнені і щойно мобілізовані, поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Описано "портрет" російських загарбників, які потрапляють до українського полону.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону "Єдині новини". Зокрема, він розповів про тих російських загарбників, які зараз потрапляють до полону.

"У першу чергу, більше половини з тих, хто потрапляє у полон - це колишні ув'язнені, які в обмін на амністію вибрали служити російській армії і обрали шлях вести бойові дії", - сказав Волошин.

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Окрім того, як зазначив речник, оскільки російська армія останнім часом нарощувала чисельність за рахунок проведення відкритої й прихованої мобілізації, то тепер різні найманці і новомобілізовані теж залучаються до війни проти України.

Також він сказав, що не часто, але до полону потрапляло кілька осіб з російського спецназу.

Речник уточнив, що кількість колишніх ув'язнених, які потрапляють до полону, починає зменшуватися. За його словами, тепер до полону більше потрапляє тих, кого нещодавно мобілізували:

"Їх посилають на проведення штурмових дій та з метою виявлення й проведення розвідки українських вогневих точок на лінії бойового зіткнення".

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Як повідомляв УНІАН, раніше ЗСУ взяли в полон росіянина, який не зміг назвати поточний місяць і здивував своїми "знаннями" про демографію РФ. Нещодавно галицькі десантники взяли в полон 26 росіян за один бій на Курщині.

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