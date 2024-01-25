У розвідці відповіли, як ситуація з падінням Іл-76 може вплинути на подальші обміни.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував начебто "списки" українських військовополонених, яких мали обміняти 24 січня, наголосивши, що цю інформацію країна-агресор не подає офіційно, тоді як її "навмисно вкидає російська пропаганда".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо долі українських військовополонених, яких мали привезти та обмін 24 січня. "Списки, безумовно, були відомі. Інша справа – які списки. В Україні офіційну інформацію повідомляє, координує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і офіційні посадові особи, зокрема і Уповноважений з прав людини Верховної Ради. Що ми маємо з боку держави-агресора? Пропагандисти, Симоньян, Шарій і так далі висвітлюють і показують начебто ті чи інші списки", - зауважив Юсов.

Тобто, додав він, це робить не міноборони РФ, не відповідні установи, зокрема гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а "фактично пропаганда".

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На уточнення, чи ці "списки" співпадають зі списками України, представник розвідки наголосив: "Коментувати ту інформацію, яку навмисно вкидає російська пропаганда публічно, - це означає брати участь в реалізації їхньої операції. Коли будуть офіційно повідомлені такі списки, звичайно, будуть і офіційні коментарі".

Також на запитання, як падіння Іл-76 може вплинути на подальший обмін полоненими, Юсов зауважив, що попри те, що Женевські конвенції передбачають обмін і повернення всіх полонених після завершення бойових дій, Україна докладає всіх зусиль для того, щоб повертати своїх захисників та цивільних під час активної фази бойових дій.

"Вчора мав бути ювілейний, свого роду, 50-й обмін в період повномасштабного вторгнення. І ми будемо працювати, як би це не було складно, і в подальшому для того, щоб ці обміни тривали. Але це процес, в якому мають брати участь і бути зацікавлені дві сторони. Україна зацікавлена в тому, щоб повертати своїх захисників. Ми можемо і будемо віддавати і полонених росіян. Але для цього Росія має не грати в інформаційні пропагандистські ігри, а працювати над виконанням міжнародного гуманітарного права", - підкреслив він.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо того, що Росія виносить питання про падіння Іл-76 на засідання Ради безпеки ООН сьогодні вночі, Юсов зазначив, що позиція України тут чітка й зрозуміла.

"Так, вимога міжнародного розслідування. Добре: ми не довіряємо росіянам, росіяни не довіряють нам. Значить, ми формуємо групу з представників третіх країн – експертів, розслідувачів, які отримують повний безперешкодний доступ до матеріалів справи, до місця падіння, до "чорних скриньок", зокрема", - сказав він.

І тоді, додав представник ГУР, ці експерти зможуть прокоментувати ситуацію щодо того, що насправді сталося "в 30-кілометровій зоні, де йдуть активні бойові дії, зоні, яка надзвичайно насичена системами ППО і протиракетною обороною ворога, де працюють групи переносних зенітно-ракетних комплексів, - що там насправді сталося".

"Але тоді давайте, щоб це не було так, як в Оленівці, коли міжнародну комісію навіть було створено, але держава-агресор на територію Оленівки просто не допустила експертів і розслідувачів. І вона (комісія – УНІАН) фактично припинила своє існування, не виконавши своїх завдань. Якщо немає чого приховувати, тоді давайте без умов створювати міжнародну комісію для розслідування цього інциденту", - сказав Юсов.

Авіакатастрофа з Іл-76

24 січня у Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. В мінборони РФ майже відразу заявили, що на борту літака були українські військовополонені.

Міноборони заявило, що не може підтвердити, чи причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

ГУР підтвердило, що на цю дату планувався обмін полоненими, який не відбувся. Українська розвідка зауважила, що не має поки достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме був на борту російського літака.

Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, російські полонені були вчасно доставлені на обумовлену "точку", де вони перебували в безпеці. Розвідники наголосили, що Росія не інформувала Україну про кількість транспортних засобів, маршрути та форму доставки полонених.

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