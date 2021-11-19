Зазначається, що відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної" зони" епіднебезпеки.

З понеділка, 22 листопада, у Києві очне навчання відновлять усі заклади освіти, а також мистецькі школи і заклади фізичної культури та спорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"Так, з 22 листопада відновлять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної" зони.

Читайте такожПсихолог розказала, як безболісно повернути дитину до школи після дистанційкиВ КМДА нагадали, що місто ухвалило рішення про відновлення очного освітнього процесу з наступного понеділка, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

"Усі столичні школи підключені до опалення і готові з 22 листопада прийняти учнів і поновити очний навчальний процес",- додали в мерії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що мер столиці Віталій Кличко анонсував закінчення "дистанційки" для учнів 1-4 класів.

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Автор: Тамара Отовська