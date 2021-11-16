У столиці наразі спостерігається тенденція до зниження захворюваності на COVID-19, тому прогноз на завершення дистанційного навчання доволі оптимістичний.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли учні 1-4 класів зможуть повернутися до школи. Очні заняття в київських школах для дітей, які вчаться у початкових класах, можуть розпочатися вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про Кличко сказав в телеефірі "Україна 24".

"Дуже багато звернень приходить до нас від батьків, які звертаються з проханням відкрити як мінімум 1-4 класи. Ми бачили, що минулого тижня був пік захворюваності, зараз ми бачимо зниження. Якщо така динаміка зниження протримається, ми обов’язково будемо приймати рішення про допуск дітей у школи", - зазначив мер.

Він нагадав, що рішення буде приймати спеціальна комісія при КМДА - Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте такожУ КМДА назвали умову повернення дітей за парти"Якщо динаміка збережеться, то найближчим часом, я сподіваюсь, може бути наступного тижня, вже заняття для початкової школи почнуться (очно – УНІАН)", - сказав Кличко.

За інформацією мера Києва, в столиці наразі заповненість ліжок з киснем, підготовлених для прийому хворих на коронавірус, складає майже 73%.

"На минулому тижні, у піковий період, це було 80%. На сьогодні в Києві розгорнуто 6 тис. ліжок. Якщо буде потрібно, то готові розгорнути додаткових 5 тис. ліжок. Але це максимальна кількість додаткових ліжок. Звичайно можемо ще, але річ у тому, хто буде лікувати. Проблема в лікарях…", - додав Кличко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кличко пояснив, чому в Києві подовжували "дистанційку". За словами мера, жодні рейтинги не вартують здоровʼя та життя дітей.

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Автор: Інна Андаліцька