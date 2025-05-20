Йдеться про студентів, які, за словами ректори, вступали через надання відстрочки від мобілізації.

У вересні 2024 року з Луцького національного технічного університету відрахували понад тисячу студентів. Таку цифру назвала ректорка навчального закладу Ірина Вахович в інтерв'ю для Insider Media.

За словами Вахович, на початку повномасштабної війни багато людей вступали до вишів, щоб здобувати другу чи третю освіту і мати відстрочку від мобілізації. Але згодом були зроблені певні зміни в законодавстві, і тепер такі здобувачі освіти права на відстрочку не мають.

"Тобто ти можеш навчатися, хоч скільки раз, ну, це ж не заборонено Конституцією, але відстрочку не давали. Тому скажу, що багато було в нас студентів, які дійсно хотіли не так вчитися, як цю відстрочку. І якщо розглядати, то 1000 студентів ми відрахували 25+ в вересні 2024 року. Чому? Через те, що законодавство змінилося і ця відстрочка не давалася", – заявила вона.

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При цьому ректорка зазначила, що студентам, які подавали документи, надавали послугу, а не "якийсь захист".

"Ми ж є хто? Розумієте, до мене прийшли документи, і ти маєш взяти цю людину [студента, – ред.], бо він пройшов етап. Зрозуміло, що ми брали цих студентів. Це не означає, що ми давали їм якийсь захист. Ми надавали ту послугу, яку вони прийшли до нас отримати. Але держава скоригувала це все і на сьогоднішній день такого вже немає. По-перше, якщо і є ті, хто навчаються старші, то вони реально навчаються і вони перший раз навчаються", – сказала Вахович.

Відрахування студентів під час війни

З вищих навчальних закладів по всій Україні було відраховано 3 тисячі аспірантів з-поміж тих, хто вступав у 2023 році. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Таким стали результати перевірок, що відбувалися в закладах вищої освіти.

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький зазначав, що за результатами сесій можуть відрахувати ще більше за невиконання навчальних чи індивідуальних планів.

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