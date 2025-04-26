Заступник міністра впевнений, що частина аспірантів не дійде до захисту.

В Україні з вищих навчальних закладів відраховано 3 тисячі аспірантів з-поміж тих, хто вступав у 2023 році. За результатами сесій, які відбудуться у червні, будуть ще відраховані за невиконання навчальних чи індивідуальних планів. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький у коментарі виданню Новини.LIVE.

Посадовець наголосив, здобувачів освіти відраховано в результаті перевірок, що відбувалися в закладах вищої освіти.

"На сьогодні ці перевірки продовжуються. Ми будемо бачити достатньо велику кількість тих, які будуть відраховані за невиконання своїх навчальних чи індивідуальних планів за результатами сесій, які відбудуться у червні", - розповів Винницький.

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Він наголосив, що міністерство не ставить за мету "відрахувати, щоб відразувати", а намагається виразувати тих, "хто використовує аспірантуру не за призначенням".

"Мова не йде про полювання на відьом. Якщо аспірант здійснює свою наукову роботу – пише статті, проводить дослідження, пише дисертації, здатен скласти всі іспити, – будь ласка, для того і є аспірантура. Ціль не є відрахувати, щоб відрахувати. Ціль є виділити тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням і не виконує всі ці вимоги, які має виконувати", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що спостереження показують, що достатньо велика кількість аспіратів, які вступали у 2022-2023 роках, не дійдуть до захисту.

Нововведення для аспірантів

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні введуть обов'язкові іспити для аспірантів та докторантів. Йдеться про екзамен з української та іноземної мов на 3 курсі.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький пояснював, що наразі з’явилась потреба у певній перевірці, що такі люди дійсно є аспірантами, що вони проходять освітню складову в аспірантурі, що вони пишуть статті, продовжують працювати над своєю дисертацію, що проводять дослідження.

За його словами, для цього буде в поточному році загальнонаціональний іспит для тих, хто вже рахується на третьому році навчання.

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