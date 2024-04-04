У разі внесення застави на особу покладено відповідні процесуальні обовʼязки.

За підозрюваного у заволодінні 94,8 млн грн "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану, якому сьогодні було обрано запобіжний захід, внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Це УНІАН підтвердила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

"Підтверджую - за підозрюваного у справі про закупівлю "Укрзалізниці" внесли заставу", - сказала представниця ВАКС.

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Щодо того, чи вже звільнений фігурант з-під варти, Чемерис зауважила, що це питання до закладу утримання.

"Ми приймаємо кошти і видаємо довідку (про внесену заставу)", - уточнила вона.

Справа Шили - що відомо

Сьогодні в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили, що для колишнього радника Офісу президента, керівника організованої злочинної групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці", суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави. В повідомленні не називається прізвище радника, але за інформацієї джерел УНІАН, йдеться про Артема Шила.

В САП зазначили, що 4 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію їх прокурора та застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Суд визначив термін дії запобіжного заходу – до 31 травня включно. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

2-3 квітня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 7 учасникам організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. У їх числі керівник організованої групи, екс-радник Офісу президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України.

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