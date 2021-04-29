Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко зауважив, що в Україні третій тиждень поспіль спостерігається спад рівня захворюваності на COVID-19.

За прогнозом Київської школи економіки, в Україні через тиждень в "червоній" зоні епіднебезпеки можуть залишитись лише три регіони – Хмельницька, Харківська та Сумська області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення COVID-19.

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"Через тиждень ми очікуємо, що в Україні в "червоній" зоні залишаться лише три регіони - це Хмельницька, Харківська та Сумська області. Решта регіонів, очікується, що вони вийдуть з "червоного" рівня", - заявив він.

Ганиченко зауважив, що наразі в Україні вже третій тиждень поспіль спостерігається спад рівня захворюваності на COVID-19.

"Зараз регіони починають виходити з "червоних" рівнів епідемічної небезпеки. Минулого тижня вийшли Львівська, Одеська області. Київ вийде в суботу", - додав він.

За словами аналітика, якщо поглянути на епідситуацію в усіх регіонах, які наразі перебувають в "червоній" зоні, то переважна більшість з них може впродовж тижня вийти з неї.

"Наприклад, Житомирська область впродовж тривалого часу стабілізується і впродовж тижня може вийти з "червоного" рівня. Запорізька, Київська та Полтавські області ще не вийшли з "червоного" рівня лише через те, що в них коефіцієнт виявлення випадків інфікування більший за 20%. Очікується стабілізація цього показника через збільшення обсягів тестування, і після цього ці три регіони зможуть вийти з "червоного" рівня", - додав він.

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Також, на переконання Ганиченка, на днях з "червоної" зони вийде Миколаївська область.

"Тут також залишився тільки один показник – це коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Він знаходиться дуже близько до меж,і і днями можна очікувати, що Миколаївська область вийде з "червоного" рівня", - зазначив він.

Аналітик додав, що Чернігівська область також впродовж тижня може вийти з "червоної" зони епіднебезпеки.

"Ще залишились декілька областей, які все ще перебувають у "червоному" рівні епіднебезпеки. Перш за все це Хмельницька область, яка все ще далеко знаходиться до виходу з "червоного" рівня за рівнем госпіталізації. Також Сумська область знаходиться далеко від межі в 60 госпіталізацій на 100 тисяч населення", - зауважив він.

За словами Ганиченка, Харківська область за всіма показниками може вийти з "червоного" рівня вже буквально завтра, однак ситуація в цьому регіоні ще залишається стабільно критичною.

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"Відсоток зайнятості ліжок з киснем - більше 60%, однак це менше, ніж граничне значення в 65%. Рівень госпіталізації з дня на день спаде нижче 60 осіб на 100 тисяч населення, однак це може не бути маркером того, що Харківська область має вийти з "червоного" рівня", - повідомив він.

За словами Ганиченка, у Харківській області критично переповнені усі профільні лікарні – інфекційні, міські, обласні лікарні, які відведені під COVID-19.

"В них ліжка з киснем зайняті на 78%, реанімаційні зайняті на 92%. Тому вихід Харківської області з "червоного рівня" все ще не рекомендується", - наголосив він.

Коронавірус в Україні: ситуація із захворюваністю

Минулої доби в Україні було зафіксовано 11 тис. 627 нових випадків COVID-19, від ускладнень померли 387 осіб.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 059 тис. 465 осіб, померли 43 тис. 778.

На сьогодні, за даними МОЗ, у "червоній" зоні епіднебезпеки залишаються Київ та 9 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області.

У "помаранчевій" зоні перебувають 8 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

У "жовтій" зоні – 7 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська і Чернівецька.

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Автор: Костянтин Гончаров