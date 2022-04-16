За час перебування в Україні іноземець навіть устиг набити тату тризуба.

До Інтернаціонального легіону долучився данець (Сторм) Карл Бальдерсон. Хлопець називає себе справжнім вікінгом і вже взяв участь у важких боях за звільнення Київської області.

Про це повідомляє Український ветеранський фонд.

Данець має освіту, пов’язану з судноплавством. У вільні від боїв чи евакуації хвилини тренує фізичну форму й витривалість.

"Сьогодні ми всі з України", - написав данець на тлі автомобіля з військовим спорядженням. За час перебування в Україні іноземець навіть устиг набити тату тризуба.

"Вікінг був серед тих бійців, які евакуювали людей та допомагали звільняти захоплені російською армією міста на Київщині. Якось російська ракета влучила в позицію, де перебував Сторм, але все минулося. Данець про такі небезпечні випадки віджартовується, що на сьогодні Вальгалла для нього відкладається", - йдеться у повідомленні фонду.

Бальдерсон зазначив, що усвідомив сенс свого перебування на війні в Україні, коли рятував від обстрілів росіян маленького хлопчика. Данець зізнався, що тоді ледь стримував сльози.

Сторм каже, що вирушив за тисячі кілометрів до країни, чиєї мови не знає: "Я воюю в Україні з любові до народу. У цій жахливій війні я не герой. Для мене кожен герой, хто воює добровільно".

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.