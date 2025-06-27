Депутати пропонують закріпити заборону на аборти в Конституції.

Депутати Івано-Франківської міської ради вимагають на законодавчому рівні заборонити аборти в Україні у зв’язку з демографічною кризою.

Відповідне звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля було ухвалене сьогодні під час чергової сесії.

Депутати наголошують на тому, що зараз в Україні – демографічна катастрофа. Вони звертають увагу на шокуючі статистичні, демографічні дані кількості населення України, війну, міграцію, кількість розлучень і коефіцієнт народжуваності 0.7 при допустимому 2.13 на сім’ю.

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"В Україні, на жаль, за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів. Через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях для всього народу України… Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство та ототожнює себе з моральним злом", - йдеться у зверненні.

У зв’язку з цим обранці вимагають у керівництва держави на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей та закріпити це в Конституції.

Також серед вимог: відновлення Міністерства сім’ї України; створення умов, які б спонукали сім’ї ставати багатодітними; збільшення розміру матеріальної допомоги при народженні дитини (перша – 100 тис. грн., друга – 200 тис. грн., третя і кожна наступна – 300 тис. грн); запровадження програми обов’язкового безкоштовного надання державою у власність житла сім’ям, де народилось п’ятеро і більше дітей.

Погіршення демографічної ситуації в Україні

В Україні різко погіршилась демографічна ситуація через повномасштабне вторгнення Росії.

За даними Міжнародного валютного фонду, населення України у 2025 році становить 32,9 млн осіб. В установі зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість українців щороку зменшувалася. Наприклад, у довоєнний 2021 рік в Україні налічувався 41 млн жителів.

В дослідженні Київської школи економіки (KSE) йдеться про те, що населення України до 2100 року може скоротитися до 15,2 млн осіб. За більш негативного сценарію в країні залишиться менше ніж 10 млн осіб.

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