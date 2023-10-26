Також у нього вилучили закордонний паспорт та телефони.

Виконуючий обов’язки міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що під час сьогоднішнього обшуку у нього вилучили паспорт, телефони та сувеніри з поїздки за кордон. Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що сьогоднішній ранковий обшук немає нічого спільного, ані із законом, ані із здоровим глуздом.

"По суті офіційно ДБРівці прийшли з обшуками за те, що привіз з Європи прапор честі ПАРЄ місту-герою Чернігову. Привід для обшуків рядовий: моє відрядження 7-21 травня до Німеччини, місто Аахен, для підписання угоди про партнерство, а також церемонія вручення Україні в особі президента Зеленського премії Карла Великого, підписання угоди про партнерство з м. Реймс (Франція), участі в днях Чернігова в Реймсі та отримання прапору честі від ПАРЄ (м. Страсбург)", - зазначив він.

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Ломако переконаний, що обшуки готувалися поспіхом. Дозвіл на обшук видав Личаківський районний суд Львова, рішенням якого свого часу було відсторонено Чернігівського міського голову Владислава Атрошенка.

"А тепер, увага, на якій підставі вломилися до моєї квартири ДБРівці. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної прикордонної служби України та її структурних і територіальних підрозділів організовували та сприяли незаконному переправленню громадян України через державний кордон України". Де я з Черніговом, а де прикордонники із їх нелегалами та ухилянтами? Маячня", - підкреслив Ломако.

Він також зауважив, що у нього вилучили паспорт громадянина України для виїзду за кордон, телефони, наліпки на багаж, сувенірні вироби і фотографії, що підтверджують поїздку за кордон.

"Тобто прийшли, щоб забрати паспорти, телефони, магнітики на холодильник та наліпки на чемодан", - підсумував в.о. міського голови.

Обшуки у в.о. мера Чернігова: що відомо

Сьогодні співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у квартирі у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако.

У ДБР пояснили, що обшуки у Ломако повʼязані з перевірками законності його відряджень до Європи.

За даними відомства, відрядження посадовця було оформлене 7 травня 2023 року до Німеччини.

"Наразі правоохоронці з'ясовують обставини, яким чином він міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. Є інформація, що його "канікули" орієнтовно тривали з 7 по 21 травня", - розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян.

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