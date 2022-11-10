Його смерть могла бути результатом протистояння силовиків всередині Росії - Міноборони та ФСБ.

Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов прокоментував смерть колаборанта, так званого "заступника голови" Херсонської області Кирила Стремоусова.

В ефірі "Радіо НВ" він не відкинув одну з версій, за якою зрадника України "прибрала" ФСБ як неугодного. Відомо, що Стремоусов був медійною особою Херсонщини.

"Він би міг сильно підривати історію з можливою здачею правобережжя Херсону. Я не виключаю того, що це можуть бути певні ігри ФСБ, щоб прибирати людей, які їм будуть неугодні або заважати", - каже Смірнов.

Озвучили у МВС України ще одну версію загибелі Стремоусова. Його смерть могла бути результатом протистояння силовиків всередині Росії - Міноборони та ФСБ.

Радник міністра внутрішніх справ України каже, що така доля спіткає всіх колаборантів: "Таким людям ніхто, умовно кажучи, не дасть здаватися в полон, тому що вони є носіями певної інформації. Рано чи пізно їх чекає доля Захарченка, Стремоусова і так далі".

Смерть Кирила Стремоусова: подробиці

9 листопада росЗМІ повідомили, що Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Винуватцем аварії нібито був водій вантажівки.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що це може бути інсценуванням.

Інформація про смерть колаборанта з’явилась на тлі повідомлень про те, що російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області.

Ближче до вечора міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Дніпра на Херсонському напрямку.

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