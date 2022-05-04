Також у РФ можуть вигадати і записати інформаційні сюжети про якісь "перемоги" у війні проти України.

У Міністерстві оборони України очікують, що до 9 травня Російська Федерація може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві.

"Стосовно 9 травня, яке буде святкувати Російська Федерація, зрозуміло, що їм треба досягти якихось результатів... Російська Федерація, якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогоднішні день, вона ці "перемоги" може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є якоюсь проблемою", - наголосив Мотузяник.

"Але безумовно ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує нас бути більш пильними на усіх напрямках, де є не лише бойові дії, але де є відносне затишшя. Тобто, ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або оптимізації обстрілів з боку російської армії", - сказав речник.

"Тобто, які "перемоги" Росія може видати до 9 травня, я наразі сказати не можу, треба слідкувати за ситуацією", - сказав він.

Стосовно відзначення 8 травня він сказав, що це державне свято - це день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, і в Україні це свято відзначатиметься. "Звичайно у тих умовах, які ми на сьогоднішній день маємо", - сказав речник.

Окремо він додав, що не володіє інформацією, чи має намір РФ проводити парад у Маріуполі на 9 травня.

"Я також, так само як і ви, про неї чув. Ми звернемось до української розвідки і послухаємо, що вона нам про це більш детально може щось розказати. Російська Федерацію любить проводити паради. Ви пам'ятаєте у Донецьку вони вже проводили подібні заходи - там парад полонених, або ще щось придумають", - сказав Мотузяник.

Він сказав, що у Маріуполі Росія продовжує проводити фільтраційні заходи, є факти примусового вивезення населення на територію РФ, що є злочинами.

Нагадаємо, в Міноборони прокоментували також плани РФ щодо Молдови.

Вас також можуть зацікавити новини: