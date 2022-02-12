У відомстві запевнили, що продовжують працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу.

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають українців зберігати спокій.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"З самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя. Зокрема, вчора на засіданні РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України", - зазначається у документі.

В МЗС наголосили, що завдяки рішенням президента, парламенту та уряду, ухваленим останнім часом, а також допомозі партнерів Україна додатково зміцнила спроможності аби захистити безпеку держави та українських громадян.

"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля, і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі", - нагадується у заяві.

В МЗС закликали громадян зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

Також у відомстві зазначили, що Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє владі вживати своєчасні дії, додали в МЗС.

У відомстві запевнили, що продовжують працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вздовж всього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебуває 140 тисяч військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 знаходяться в Республіці Білорусь.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть до 20 лютого.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.

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