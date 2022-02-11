Остання розмова Байдена з Путіним відбулася наприкінці грудня.

Президент США Джозеф Байден зателефонує президенту Росії Володимиру Путіну через зростання напруги довкола України.

Про це повідомив радник із нацбезпеки США Джек Салліван, пише CNN.

"Я чекаю, що він поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам про це прямо зараз", - зазначив він.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що переговори двох лідерів двох держав заплановані на завтра, 12 лютого, повідомляє "РИА Новости".

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів", - заявив Пєсков.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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