Тепер рішення про продовження строку перебування на держслужбі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі (№4096).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 300 народних депутатів із 354, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом встановлюється, що у зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на держслужбі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження строку перебування на держслужбі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Що ще передбачає закон

Серед іншого, законом встановлюється, що повноваження субʼєкта призначення стосовно керівника Апарату Верховної Ради, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює голова парламенту.

Також визначається, що до призначення Верховною Радою керівника Апарату повноваження суб’єкта призначення стосовно його заступників здійснює голова ВР.

Крім того, у законі України "Про службу в органах місцевого самоврядування" встановлюється, що термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

У законі "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" передбачається тимчасово, на період дії карантину, зупинити дію положень законів "Про державну службу" та "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади держслужби та призначення на посади держслужби за результатами конкурсу.

У новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину, добір на посади держслужби в установленому Кабінетом міністрів порядку не проводиться. Призначення на посади держслужби в таких органах державної влади здійснюється виключно за результатами конкурсу, проведеного відповідно до положень закону "Про державну службу".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Тетяна Поляковська