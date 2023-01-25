У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції.

Будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію. Про це сказано у повідомленні Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у Telegram.

"Система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни. Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили, Головне управління розвідки та Держспецтрансслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними силами", - наголошує він.

Залужний зазначає, що з початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли - військовослужбовці Збройних сил "забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості".

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"У Міноборони та Збройних силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", - наголосив він.

Залужний підкреслив, що перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників "не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти".

Він зазначив, що це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил.

Корупційний скандал в Міноборони: подробиці

21 січня "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тис. грн, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

Видання стверджувало, що має в розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ.

Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

23 січня міністр оборони України Олексій Резніков спростував, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його.

Також після скандалу із закупівлею Міністерства оборони України продуктів для військових було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Нині харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.