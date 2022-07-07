За рахунок місцевих окупанти намагаються подолати спротив українських бійців.

Окупанти запрошують жителів Лисичанська та Сєвєродонецька на роботу, а потім вручають їм повістки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(Окупанти - Ред.) Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що за рахунок сєвєродончан і лисичан ворог "намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання".

Нагадаємо, майже вся територія Луганщини захоплена, але у двох населених пунктах досі тривають бої.

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