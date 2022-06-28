Навколо Лисичанська постійно точаться бої.

Місто Лисичанськ на Луганщині, за яке точаться запеклі бої, вороги щедро нашпигували протипіхотними мінами, влада просить мешканців обмежити пересування.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ нашпигований протипіхотними мінами - це розраховано на вбивство мирного населення. Орки хочуть більше жертв. Просимо лисичан обмежити пересування вулицями міста. Вчасно кинуті "недопалки" чи "хлопки" допомагають нашим захисникам, на окупованих територіях знову палають ворожі склади", - написав очільник ОВА.

Як повідомлялося, навколо Лисичанська постійно точаться бої. Загарбники не припиняють спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

Відбувається "тиха" евакуація з міста, доставка гумвантажів ускладнена.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили з "Ураганів" по місцю, де жителі Лисичанська набирають воду для своїх потреб. Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Травми різного ступеню тяжкості. Людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську.

Вас також можуть зацікавити новини: