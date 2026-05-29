Підприємства мають підтвердити критичність для бронювання: міністр економіки назвав дату

Українські підприємства, які мають статус критичних для бронювання працівників, мають підтвердити критичність до вересня 2026 року. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Підприємства не мають постійно перепідтверджувати критичність. Востаннє ми робили таку вправу по підтвердженню критичності в грудні 2024 року, вона тривала 3 місяці, за які всі підприємства підтвердили критичність. Саме тоді ми теж піднімали зарплати", - сказав він.
За словами Соболева, ВВП України минулого року зріс майже на 2%, цього року також очікується зростання. Реальна середня зарплата минулого року зросла над інфляцією на 7%, тому, як наголосив міністр, підвищення зарплати для підтвердження критичності - виправданий критерій.
Що стосується перехідного періоду, як і в грудні 2024 року, підприємства матимуть 3 місяці на підтвердження критичності.
"Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм. Раз на півтора року, в умовах воєнного стану, передивлятися критичність підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливим", - наголосив Соболев.
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств. Одне з ключових рішень стосується підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат - 25 941 грн.
Друга важлива зміна - чоловіки, які мали відстрочку, тепер не будуть давати квоту для бронювання, якщо вони є сумісниками і не оформлені на основному місці роботи у своїй компанії. Таким чином, керівникам може не вистачити квоти, щоб дати бронь всім співробітникам.