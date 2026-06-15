'Виходимо з ресурсів, які маємо': у Міноборони пояснили тилові зарплати у 30 тисяч гривень

Зазначається, що поточні зарплати збільшуються на 50 відсоткв.

Заробітна плата у розмірі 30 тисяч гривень для військових у тилу визначена наявними ресурсами держави. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Зокрема, він відповів на питання, наскільки справедливою вважає тилову зарплату у розмірі 30 тис гривень.

"Запитання, чи справедлива тилова зарплата в 30 тисяч гривень? Нам би хотілося дати і більшу зарплату, і 100 тисяч гривень, але ми виходимо з тих ресурсів, які в нас є. І по суті, в даному випадку, це вже збільшує цю зарплату на 50 відсотків", - зазначив Банік.

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Він пригадав свій досвід служби, коли раніше отримував зарплату близько 20 тис. гривень.

"Після Курська, коли ми вийшли на формування, я тоді вже став молодшим лейтенантом і, у мене, зарплата була трохи більше 20 тисяч. І я розумів, що це була повна катастрофа, і розумію, що дуже важко прожити на такі гроші", - наголосив Банік.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України запускає комплексну трансформацію військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами служби, збільшені виплати та відстрочки після контракту. Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць, а максимальна сума – не більше 460 000 гривень. Якщо військовослужбовець на піхотно-штурмовому контракті тимчасово перебуває в тилу - отримуватиме від 30 000 гривень на місяць.

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