Затори в Києві у четвер зранку, 1 квітня, скували основні магістралі міста, а інколи прилеглі вулиці.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на мостах Києва
Сьогодні, в перший день квітня, найбільші складнощі з проїздом у напрямку правого берега є на мосту Патона. Ситуацію ускладнили ДТП, що сталися на мосту і при під'їзді до нього на лівому березі.
Щільно і не швидко рухаються Південний міст і міст Метро. Спостерігаються складнощі й на Дарницькому мосту.
Рух Північним мостом сьогодні найвільніший, хоча щільний.
Затори на лівому березі Києва
Значних заторів сьогодні на лівому березі Києва наразі не спостерігається, хоча в порівнянні з попередніми днями їх побільшало.
Скупчення транспорту спостерігається на проспекті Визволителів, та в районі метро "Чернігівська".
На проспекті Бажана затор є від Осокорків і далі по Південному мосту.
Також невеликий затор утворився на проспекті Романа Шухевича в районі з'їзду з вулиці Бальзака.
Щільний рух також на Броварському проспекті від "Дарниці" до мосту Метро.
Ситуація на правому березі Києва
На правому березі Дніпра затор спостерігається на проспекті Степана Бандери в районі "Почайної", а також на вулиці Олени Теліги в бік "Дорогожичів".
Затор також є на самому проспекті Героїв Сталінграда від Приозерної і далі по Набережно-Рибальскій до Електриків. Далі до Подолу, на диво, значних проблем немає. Щільний рух спостерігається на Набережно-Хрещатицький.
Затор є на Вадима Гетьмана від Індустріального мосту до Караваєвих Дач, а також прилеглій вулиці Миколи Голего. У заторі стоїть проспект Любомира Гузара від НАУ до Індустріального мосту, і прилеглі до нього вулиці Гарматна, Ніжинська.
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Щільний трафік спостерігається на проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках.
На проспекті Перемоги затори зібралися від Кільцевої дороги до "Берестейської", та між Політехом і площею Перемоги.
Затор на вулиці Юрія Іллєнка при під'їзді до метро Лук'янівська.
Затор є на Петрівській алеї, вулиці Грушевського в бік Європейської площі, та Володимирському узвозі.
На Кільцевій дорозі найбільший затор в районі Південної Борщагівки в напрямку Столичного шосе. Затор зібрався і на виїзді із Софіївської Борщагівки до Києва по вулиці Соборній.
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