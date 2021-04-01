Сьогодні на вулицях Києва спостерігається щільний рух, заторів побільшало у порівнянні з попередніми днями.

Затори в Києві у четвер зранку, 1 квітня, скували основні магістралі міста, а інколи прилеглі вулиці.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на мостах Києва

Сьогодні, в перший день квітня, найбільші складнощі з проїздом у напрямку правого берега є на мосту Патона. Ситуацію ускладнили ДТП, що сталися на мосту і при під'їзді до нього на лівому березі.

Щільно і не швидко рухаються Південний міст і міст Метро. Спостерігаються складнощі й на Дарницькому мосту.

Рух Північним мостом сьогодні найвільніший, хоча щільний.

Затори на лівому березі Києва

Значних заторів сьогодні на лівому березі Києва наразі не спостерігається, хоча в порівнянні з попередніми днями їх побільшало.

Скупчення транспорту спостерігається на проспекті Визволителів, та в районі метро "Чернігівська".

На проспекті Бажана затор є від Осокорків і далі по Південному мосту.

Також невеликий затор утворився на проспекті Романа Шухевича в районі з'їзду з вулиці Бальзака.

Щільний рух також на Броварському проспекті від "Дарниці" до мосту Метро.

Ситуація на правому березі Києва

На правому березі Дніпра затор спостерігається на проспекті Степана Бандери в районі "Почайної", а також на вулиці Олени Теліги в бік "Дорогожичів".

Затор також є на самому проспекті Героїв Сталінграда від Приозерної і далі по Набережно-Рибальскій до Електриків. Далі до Подолу, на диво, значних проблем немає. Щільний рух спостерігається на Набережно-Хрещатицький.

Затор є на Вадима Гетьмана від Індустріального мосту до Караваєвих Дач, а також прилеглій вулиці Миколи Голего. У заторі стоїть проспект Любомира Гузара від НАУ до Індустріального мосту, і прилеглі до нього вулиці Гарматна, Ніжинська.

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Щільний трафік спостерігається на проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках.

На проспекті Перемоги затори зібралися від Кільцевої дороги до "Берестейської", та між Політехом і площею Перемоги.

Затор на вулиці Юрія Іллєнка при під'їзді до метро Лук'янівська.

Затор є на Петрівській алеї, вулиці Грушевського в бік Європейської площі, та Володимирському узвозі.

На Кільцевій дорозі найбільший затор в районі Південної Борщагівки в напрямку Столичного шосе. Затор зібрався і на виїзді із Софіївської Борщагівки до Києва по вулиці Соборній.

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Автор: Олександр Топчій