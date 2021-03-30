Сьогодні в Києві на основних артеріях міста спостерігаються затори. "Тягнучки" утворилися на всіх мостах.

Затори в Києві у вівторок вранці, 30 березня, скували основні магістралі міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

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Ситуація на мостах

На всіх транспортних мостах через Дніпро є труднощі з трафіком. Найскладніша ситуація на Північному мосту. Тут "тягнучка "спостерігається від пр. Романа Шухевича до пр. Степана Бандери в районі с. м."Почайна".

Аналогічна ситуація спостерігається на мосту Метро, мосту Патона і Південному мосту: затори утворилися на всіх в'їздах і виїздах з мостів.

Ситуація на правому березі

Через затори "почервоніли" вулиці в районі с.м. "Почайна". Практично зупинилися Набережне шосе та Набережно-Хрещатицька вулиця.

Через ДТП затор утворився на бул. Лесі Українки в бік центру, а на пр. Перемоги в районі однойменної площі ведуться дорожні ремонтні роботи: тут труднощі з рухом спостерігаються в обидві сторони. Також на пр. Перемоги затор розтягнувся від с.м. "Житомирська" до с.м. "Берестейська".

Затори спостерігаються на перетині Борщагівської та Вадима Гетьмана, а також в районі Севастопольської площі. На пр. Лобановського затори утворилися в обидві сторони.

Ситуація на Лівому березі

На Лівому березі сьогодні спостерігається щільний, але порівняно вільний рух.

Труднощі з трафіком спостерігаються на пр. Бажана в районі с.м. "Осокорки" і "Славутич", а також на Броварському проспекті від с. м. "Лівобережна" в бік моста Метро.

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Автор: Катерина Лиманська