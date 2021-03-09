На Пріорці вранці сталося одразу три аварії.

Зранку 9 березня на дорогах Києва спостерігаються великі затори. Рух транспорту ускладнено на мостах через Дніпро і в центрі міста.

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За даними сервісу Google Maps, пробки в напрямку правого берега виникли на мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому і Південному мосту. На мосту Патона виникла аварія.

Великий затор тягнеться від Північного мосту - проспектом Степана Бандери, вулицями Олени Теліги та Олександра Довженка.

Паралізовано рух вздовж Дніпра на правому березі - на вулиці Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе.

Ускладнено рух на Пріорці (біля Мінського масиву). Там сталося одразу три ДТП. Три аварії також сталося біля станції метро "Оболонь".

Великі затори тягнуться від Житомирського шосе до центру міста - проспектом Перемоги. У центрі Києва Затори виникли на бульварі Тараса Шевченка, в районі Бессарабського ринку, вулиці Басейній та на бульварі Лесі Українки.

На Лівому березі Києва Затори виникли на Броварському проспекті та проспекті Визволителів.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді чимало пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вийде - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: УНІАН