Росія продовжує "господарювати" на окупованому півострові.

Окупаційна влада Криму продала на аукціоні завод марочних вин "Коктебель" однойменному ТОВ.

Як пише "Крим.Реалії", відповідні дані з'явилися на офіційному сайті Росії для розміщення інформації про проведення торгів. Завод продали за 110,2 млн рублів, стартова ціна становила 100 млн рублів.

Читайте такожРішення ЄСПЛ щодо порушення Росією прав людини в Криму: У МЗС назвали подальші кроки України

Всього до аукціону допустили дві компанії і одна фізособа: орендаря ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", компанію "НТЦ" Кристаллкор "з Росії (Санкт-Петербург), а також – фізособа Андрія Шкловського, який є засновником ТОВ" Бонусмолл " в Пермі (Росія).

Сам завод марочних вин "Коктебель" був заснований в 1879 році. Він володіє власними виноградниками на площі близько 1070 гектар.

Раніше окупаційна влада продала в окупованому Криму Виноробне об'єднання "Масандра".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован