Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива має намір взяти на поруки підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.
Про це повідомляє спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.
Згідно із даними активістів, у вівторок, 15 червня, Кива має з'явитися в суді над Мангером.
"Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що хоче взяти Мангера на поруки. Завтра Ілля має з'явитись на судове засідання. Давайте сходимо привітаємось?" - сказано у повідомленні.
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Вбивство Каті Гандзюк
- Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий бризнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла.
- У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.
- Екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер та його пособник Олексій Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.
- Мангер і Левін перебувають під вартою.
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