15 червня нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива має з'явитися в суді над Владиславом Мангером.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива має намір взяти на поруки підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Про це повідомляє спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

Згідно із даними активістів, у вівторок, 15 червня, Кива має з'явитися в суді над Мангером.

"Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що хоче взяти Мангера на поруки. Завтра Ілля має з'явитись на судове засідання. Давайте сходимо привітаємось?" - сказано у повідомленні.

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Вбивство Каті Гандзюк

Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий бризнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер та його пособник Олексій Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.

Мангер і Левін перебувають під вартою.

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Автор: Олег Давигора