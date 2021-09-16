21 з 33 мільйонів гривень на єдиний укол від СМА родина дівчинки вже знайшла.

3-річний Олег Некрасов зі Львова віддав усі заощадження на допомогу у лікуванні 1,5-річної хворої на СМА Вікторії Полюги.

Про це пише ZAXID.NET.

У Вікторії – спінальна м’язова атрофія, що ослаблює тіло дитини. Через СМА дівчинка не може нормально тримати голову, пересуватися, а далі – самостійно дихати та ковтати.

Для одного єдиного уколу сім’я хворої збирає 33 мільйони гривень, 21 мільйон вже вдалося відшукати.

Читайте такожОкупанти у Криму розкопали рідкісну колекцію стародавніх прикрас (фото)Хлопчик збирав гроші на трек Hot Wheels. Проте, коли рідні погодилися купити іграшку малому на день народження, Олегу запропонували віддати заощадження на благодійність для Вікторії – і той погодився.

"Він запитав: "А чому вона не може ходити? Чому дітки бувають хворі?" Я йому пояснила, що дівчинці потрібен дуже дорогий укол і якщо вона його отримає, то зможе ходити, так само як інші дітки", – додала матір Олега Ліліана Некрасова.

Після цього батьки Олега зв’язалися з керівництвом благодійного фонду. Вранці наступного дня керівник організації вже повідомив у соцмережі про вчинок дитини. Олег віддав на лікування дівчинки усі 742 гривні монетами, які родина збирала приблизно півроку.

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Автор: Віолетта Орлова