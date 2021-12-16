Зокрема, якщо Іран не виявить бажання брати участь у переговорах, Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу PS752 доведеться серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до якої входять представники Канади, Швеції, Великої Британії та України, очікують від Ірану до 5 січня згоди на переговори про виплату репарацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року.

Про це йдеться у заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, представники чотирьох країн провели віртуальну зустріч, щоб обговорити відповідь Ісламської Республіки Іран на пропозицію міжнародної групи щодо обговорення відшкодування за збиття літака МАУ та кроки, які необхідно здійснити для забезпечення відповідальності і справедливості.

"Ми надіслали ще один запит, яким запросили Іран обговорити питання, що стосуються наших претензій та вимог в контексті відшкодування збитків за збиття PS752, протягом тижня з 17 січня 2022 року. Однак, з огляду на очевидне небажання Ісламської Республіки Іран конструктивно та вчасно вирішувати це питання, у нашій відповіді Ірану зазначається, що іранська сторона має до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою, після чого нам доведеться дійти висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні", - наголошується у заяві.

Читайте такожВ мене немає планів працювати за примусом суду на "Рашу тудей" - Роман ЦимбалюкУ цьому зв'язку сказано, що Координаційній групі доведеться серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права.

"Минуло майже два роки з моменту збиття рейсу PS752, втім Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань. Терпіння Координаційної групи вичерпується. Група продовжує бути солідарною з близькими жертв та залишається єдиною у своїй цілі притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних і військових посадових осіб, що призвели до загибелі 176 невинних людей", - сказано у заяві.

Збиття літака МАУ: що відомо про трагедію

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном. У червні 2021 року стало відомо, що Афганістан більше не братиме участі у переговорах з Іраном.

Читайте також"Ласкаво просимо до пекла": українці на тлі нової загрози РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль.

В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що збиття було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

21 листопада у Тегерані розпочався судовий процес над обвинуваченими у справі про збиття літака МАУ. На лаві підсудних - 10 військовослужбовців.

У листопаді представники Ірану відмовились від проведення зустрічі з членами координаційної групи для переговорів про виплату репарацій за збиття літака МАУ.

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Автор: Віталій Саєнко