Канада, Швеція, Україна та Велика Британія пропонували провести таку зустріч 22 листопада.

Іран відмовився від проведення зустрічі для переговорів стосовно виплати репарацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року.

Про це йдеться у заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада 2021 року для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752", - наголошується у заяві.

Зокрема, чотири країни нагадують, що Іран повинен виконати міжнародно-правове зобов’язання щодо здійснення репарацій групі держав у повному обсязі, і повторно закликають до добросовісних переговорів і їх проведення до кінця цього року.

"Ми продовжуватимемо бути солідарними з сім’ями та близькими жертв PS752 у їхній глибокій втраті та стражданнях. Вони можуть бути впевнені, що Координаційна група залишиться єдиною у своїй цілі притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію", - сказано у заяві.

"Якщо Іран продовжить уникати переговорів з групою, у Координаційної групи не залишиться іншого вибору, крім як серйозно розглянути інші дії та заходи щодо вирішення цього питання в рамках міжнародного права", - підсумовується у заяві.

Збиття літака МАУ в Ірані: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль.

В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

21 листопада у Тегерані розпочався судовий процес над обвинуваченими у справі про збиття літака МАУ. На лаві підсудних - 10 військовослужбовців.

Автор: Віталій Саєнко