За його словами, Україні кожного дня потрібен результат.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завтра, 18 липня, буде продовжено переформатування сектору безпеки. А в понеділок, 21 липня, буде оновлено корпус української дипломатії. Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії - разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни", - наголосив Зеленський.

Також президент зазначив, що уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.

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"Кожного дня потрібен результат для України", - додав Зеленський.

Як відзначив президент, вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання після оновлення уряду.

Призначення Свириденко прем’єр-міністром

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, Верховна Рада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко та обрала її новим прем’єр-міністром України. Натомість, Дениса Шмигаля обрано міністром оборони. Також призначено інших міністрів у складі нового уряду.

Зеленський розповів про завдання, які має виконати новий Кабінет Міністрів України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Необхідно гарантувати українським захисникам упевненість у достатньому забезпеченні Сил оборони, і для цього буде збільшуватися внутрішній економічний потенціал.

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