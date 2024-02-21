Президенти двох країн планують поспілкуватися в рамках саміту країн Південно-Східної Європи.

Президент України Володимир Зеленський може ближчим часом провести зустріч із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це під час візиту до Анкари повідомив президент Албанії Еді Рама.

За його словами, зустріч Зеленського та Ердогана може відбутися під час саміту країн Південно-Східної Європи, проведення якого заплановане на кінець лютого у столиці Албанії Тирані.

"Я повідомив президенту Ердогану, що ми матимемо зустріч із президентом Зеленським. Туреччина теж запрошена, і хоча він має дуже насичений порядок денний, він прийняв це запрошення", – зазначив Рама.

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Україна планує закупити турецькі винищувачі п'ятого покоління Kaan. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, українські фахівці працюють у межах проекту зі створення двигуна для нового винищувача. А у перспективі Kaan зможе конкурувати на ринку з американськими винищувачами п'ятого покоління.

Також УНІАН повідомляв, що Туреччина знизила потік товарів подвійного призначення в Росію. До вибірки потрапили 45 категорій товарів зі списку для експортного контролю, який склали США, ЄС, Велика Британія та Японія.

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