Йдеться про сільські, селищні та міські адміністрації у Покровському та Краматорському районах.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення дев'ятьох військових адміністрацій на Донеччині. Відповідний указ №226/2023 опублікований на сайті глави держави.

Цим указом президент постановив утворити Андріївську та Іллінівську сільські військові адміністрації, а також Новодонецьку та Олександрівську селищні військові адміністрації Краматорського району Донецької області.

Крім того, документом передбачено утворення Криворізької сільської військової адміністрації, Гродівської та Удачненської селищної військової адміністрації, а також Білозерської та Новогродівської міських військових адміністрацій Покровського району Донецької області.

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Створення військових адміністрацій на Донбасі - деталі

Президент Володимир Зеленський створив три військові адміністрації в тимчасово окупованих російськими військами містах Луганської області.

Зокрема, президент утворив Гірську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області; Попаснянську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області, а також Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.

Вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду голови Луганської ОВА полковника Нацполіції Артема Лисогора.