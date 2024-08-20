Глава держави відзначив важливість поповнення війська та наповненості робочих місць на підприємствах.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє знайти баланс у питанні бронювання працівників підприємств і мобілізації військовозобов'язаних до лав Сил оборони України. Про це глава держави сказав у Кропивницькому під час спілкування з працівниками підприємства "Ельворті", що спеціалізується на сільськогосподарському машинобудуванні.

Зокрема, у президента запитали про подальший перебіг мобілізації і бронювання працівників.

"Дійсно, серйозне питання. Думаю, що всі хочуть, аби підприємства були наповнені. Для нас це важливо... Ми не можемо втратити і армію, і поповнення на фронті, але, при цьому, дуже потрібно, аби робочі місця були заповнені, тому що від вас заробітна плата військових залежить у будь-якому випадку. Так що знайдуть якийсь баланс і щодо бронювань, і щодо військових. Треба знаходити баланс", - сказав Зеленський.

Бронювання від мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні наразі близько 930 000 військовозобов'язаних заброньовані від мобілізації і очікується, що вже за тиждень їх буде більше 1 мільйона осіб.

Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відзначив, що великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Уряд підтримав відповідні зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних.

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