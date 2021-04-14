Зеленський позбавив громадянства трьох українців / фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення українського громадянства трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в ОП.

"Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - уточнив співрозмовник видання.

Повідомляється, що мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука. А позбавлення їх громадянства України пов'язане з наявністю у них громадянства інших держав: у Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), у Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії) та у Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).

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Введення санкцій проти контрабандистів

  • 2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 
  • Він зазначив, що, за даними Служби безпеки України, їх можна назвати топ-десяткою української контрабанди. При цьому їх дії він назвав "економічним тероризмом проти України".
  • До санкційного списку увійшли десятеро осіб. Їх прізвища оприлюднили у ЗМІ. 

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Автор: Олег Давигора