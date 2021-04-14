Володимир Зеленський позбавив громадянства Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення українського громадянства трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в ОП.

"Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - уточнив співрозмовник видання.

Повідомляється, що мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука. А позбавлення їх громадянства України пов'язане з наявністю у них громадянства інших держав: у Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), у Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії) та у Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).

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Введення санкцій проти контрабандистів

2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, за даними Служби безпеки України, їх можна назвати топ-десяткою української контрабанди. При цьому їх дії він назвав "економічним тероризмом проти України".

До санкційного списку увійшли десятеро осіб. Їх прізвища оприлюднили у ЗМІ.

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Автор: Олег Давигора