Президент Німеччини наголосив, що боротьба проти антисемітизму має продовжуватися, як і юридичне опрацювання злочинів того часу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що меморіальний комплекс у Бабиному Яру дасть змогу відчути страждання, які приносять нацизм, расизм, антисемітизм, ксенофобія і нетерпимість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своїй промові під час церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру.

Президент наголосив, що Бабин Яр - це спільна трагедія єврейського та українського народів.

"Це чорна потворна сторінка світової історії… Був час, коли цю сторінку намагалися вирвати, стерти та заховати за стіною кам’яного мовчання… Був час, коли сторінку Бабиного Яру намагалися не помічати і жити, ніби її немає і не було…", - зазначив він.

Зеленський додав, що також був й час, коли про Бабин Яр перестали мовчати, але, на його думку, почали говорити - це ще не означає, що почали робити.

"Було багато заяв і обіцянок…, багато років без меморіального комплексу у цьому місці. Я щасливий, що... ми нарешті почали рухатися…", - сказав президент.

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За його словами, щомісяця у Бабиному Яру з'являтимуться нові об'єкти, які за кілька років стануть частиною єдиного масштабного комплексу пам'яті про трагедію.

"Він дасть змогу сповна відчути жах і біль, страждання, які приносять людству нацизм, расизм, антисемітизм, ксенофобія і нетерпимість. Так, на жаль, це не допоможе убитим тут, але допоможе живим і тим, хто має про це знати, пам'ятати, передати дітям та онукам. Щоб тоді, коли ми потрапимо у наступний виток спіралі, за якою розвивається цивілізація, у всіх нас... був тільких один шлях - шлях людини", - підсумував Зеленський.

Виступ президента Німеччини Штайнмаєра

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що, зважаючи на трагедію у Бабиному Яру, вдячний Україні за тісне партнерство між державами.

"Для німця, для федерального президента Німеччини, шлях сюди - до Бабиного Яру - є важким, проте я вдячний, що я сьогодні тут…", - розпочав він.

Шайнмаєр зазначив, що цей злочин проти людства розпочався ще раніше - під час "загарбницьких походів" Німеччини на світ.

Так, набагато більше, ніж 1 млн євреїв в Україні стали жертвами цього "Голокосту від куль", зокрема в Києві, Бердичеві, Одесі, Чернівцях та інших містах.

"Я сьогодні тут, щоб нагадати, тому що ми повинні нагадувати, щоб бачити і розуміти, до чого можуть призвести безмірні ненависть і націоналізм, антисемітизм і расова ворожнеча. Німецька загарбницька війна на винищення була вбивством і варварством, її жертвами стали мільйони", - сказав він.

Президент Німеччини нагадав, що вбивства у Бабиному Яру тривали до самого відходу німців, адже, окрім євреїв, у цьому місці були розстріляни десятки тисяч ромів та українців, які були не згодні з окупантами.

"Я схиляю голову у глибокій жалобі за загиблими і одночасно відчуваю глибоку вдячність за примирення, задля якого ви… подали руку нам - німцям. Примирення - це не те, чого можна вимагати, його можна лише давати. Тим більшу вдячність я відчуваю за тісне партнерство, яке поєднує наші країни сьогодні", - заявив він.

За словами Штайнмаєра, німці знають про свою відповідальність перед історією, яка ніколи не мине та є відповідальністю "за наше спільне майбутнє".

Президент Німеччини також наголосив, що боротьба проти антисемітизму має продовжуватися, як і юридичне опрацювання злочинів того часу.

Заходи до 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру

Як повідомляв УНІАН, у рамках заходів до 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру в Києві відбулася офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента України Володимира Зеленського та офіційних іноземних гостей. Напередодні, 5 жовтня, до України прибув з офіційним державним візитом президент Ізраїлю Іцхак Герцог, а 6 жовтня - президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Бабин Яр: довідка

Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року окупаційна влада Третього рейху розстріляла у Бабиному Яру 34 тис. євреїв. І це був тільки початок "конвеєру смерті". Далі там же гітлерівці розстрілювали ромів і священнослужителів, душевно хворих, інтелігенцію та українських націоналістів та військовополонених.

Жалобні заходи до роковин трагедії у Бабину Яру розпочалися 30 вересня.

Автор: Антоніна Доломанжи