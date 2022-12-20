Також Зеленський призначив голову Новокаховської МВА в окремому розпорядженні.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив міську військову адміністрацію у тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці.

Зеленський ухвалив утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області, повідомляється на сайті президента.

Заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації, доручено провести Генштабу Збройних Сил України та Херсонської облдержадміністрації.

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Також Зеленський призначив голову Новокаховської МВА в окремому розпорядженні.

"Призначити Брусенського Валерія Павловича начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області", - йдеться у тексті.

Відновлення української влади на Херсонщині

14 грудня президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації в Херсонській області. Генеральному штабу Збройних сил України та Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Наразі на деокупованих територіях Херсонської області відбувається відновлення роботи органів влади, поліції та деяких приватних компаній.

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