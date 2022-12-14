Генеральному штабу ЗСУ та Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації в Херсонській області.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Утворити: Білозерську селищну військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області; Музиківську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області; Присиваську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області; Тавричанську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області", - йдеться у документі на сайті глави держави.

Генеральному штабу Збройних сил України та Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

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Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що у Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість російських військових. Зазначалося, що у містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

За словами президента Зеленського, наразі на Херсонщині триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

Також на деокупованих територіях області починається і відновлення роботи органів влади, поліції та деяких приватних компаній.