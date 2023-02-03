За словами Зеленського, цей закон спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати закон щодо посилення відповідальності військовослужбовців в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

Як йдеться у відповіді на сайті петицій, запорукою боєздатності військових підрозділів є, у тому числі дотримання військової дисципліни, яка ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності військовій присязі.

"Підписаний мною закон... спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх здатності виконувати певні завдання щодо захисту Вітчизни", - наголосив Зеленський.

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Голова держави додав, що при прийнятті рішення про підписання закону ним була врахована позиція головнокомандувача Збройних сил України та командирів військових частин. На їхню думку, Закон дозволить не лише посилити відповідальність за вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених в бойовій обстановці, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

"З метою удосконалення механізму застосування до військовослужбовців відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення мною ініційовано перед Кабінетом міністрів України додаткове опрацювання порушеного питання", - підсумував український лідер.

Закон про посилення відповідальності в армії: реакція

15 грудня з'явилися петиція до президента з проханням ветувати законопроект про посилення покарання військовослужбовців. Лише за добу її підписали понад 30 тисяч осіб.

19 грудня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний публічно підтримав скандальний законопроект та закликав президента підписати його.

25 січня Зеленський підписав документ.

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