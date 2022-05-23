Президент наголосив на важливості пам'ятати людей, які віддають життя за те, щоб Україна могла жити вільно і обирати самостійно, з ким дружити, кого шанувати.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами ще 194 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 44 – посмертно.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Кожен і кожна мають завжди памʼятати про цих людей. Тих, хто віддає життя за Україну. Віддає, щоб всі покоління нашого народу могли жити вільно і обирати самостійно, з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський засудив петицію з проханням зняти заборону з призовників на виїзд з України із такими словами: "Я не до кінця розумію, до кого ця петиція — до мене ця петиція, або може до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну?".

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