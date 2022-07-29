У цілому рішення підтримали 280 народних депутатів.

Верховна Рада України зобов’язала будувати бомбосховища при зведенні нових споруд.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій" (№7398) проголосували 280 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він має на меті вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ.

Міськрада Харкова планує побудувати безпечні зупинки громадського транспорту, які зможуть захистити людей від обстрілу.

А міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що деякі об'єкти оборонно-промислового комплексу необхідно розміщувати під землею.

Раніше було створено петицію з проханням заборонити навчання в навчальних закладах офлайн до закінчення військових дій. Все через те, що не всі заклади мають бомбосховища та шляхи евакуації, а повітряні тривоги зриватимуть навчальний процес.

Президент Володимир Зеленський відповів, що подібні рішення прийматиме місцева влада.

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