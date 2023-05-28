У регіоні не зафіксована сейсмічна активність.

Деякі жителі Києва та області повідомили про дивні вібрації цієї ночі. Стурбовані українці припустили, що це міг бути землетрус.

Головний центр спеціального контролю, що здійснює сейсмічний моніторинг України, не повідомляв про сейсмічні поштовхи на території столиці та області.

Мер Києва Віталій Кличко також спростував інформацію про можливий землетрус. Він припустив, що вібрацію могла викликати важка техніка.

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"Це зброя йде до фронту. Досить потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим", - пояснив міський голова в ефірі національного телемарафону.

Землетрус в Україні в ніч на 28 травня - що відомо

27 квітня в Україні стався землетрус. Сейсмічну активність зареєстрували за сім кілометрів на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, а магнітуда становила 2,2 за шкалою Ріхтера.

При цьому головний Центр спеціального контролю повідомив, що землетрус також було зафіксовано 26 травня близько 21:40 за 20 км на захід від міста Полтава. Зазначається, що землетрус відноситься до "ледве відчутних".

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