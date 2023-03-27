Зазначається, що Оксана Софілканич виносила вирок на основі обвинувачення

Скандальна суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич втекла на лікарняний після скандалу з рішенням у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки. Вже сьогодні вона не вийшла на роботу.

За інформацією місцевого видання Мукачево.net, суддя оформила лікарняний після того, як історія стала відома на всю Україн.

"Вирок виносили на основі звинувачення. Прокуратура змінила кваліфікацію злочину вже в ході судового засідання", – раніше заявили у Воловецькому районному суді.

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Справа про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті - що відомо

У Закарпатській області троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку і зняли це все на камеру. Відео оприлюднили в мережі і поширили серед однокласників.

Злочин стався у 2021 році, і розголосу справа набула Цього місяця, коли Воловецький райсуд виніс вирок і звільнив фігурантів від реального покарання.

Після розголосу справи Закарпатська ОВА заявила, що вивчить всі обставини. У свою чергу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що справа знаходиться на його особистому контролі. Представник омбудсмена вже спілкувався з родиною постраждалої дівчинки щодо відновлення її прав.

Прокуратура готує оскарження судового вироку у резонансній справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті.

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