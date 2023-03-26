Справа перебуває на особистому контролі омбудсмена.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що справа про зґвалтування дівчини на Закарпатті перебуває на його контролі, а порушення права дитини на захист та справедливе судочинство зафіксоване.

Як Лубінець повідомив у Telegram, представник регіонального представництва Офісу омбудсмена відвідав село Верхні Ворота, де троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку.

Він також розповів деталі справи: спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу.

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"Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі", - зазначив Лубінець.

Згодом про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію, а на суді усі троє підлітків визнали свою провину.

"Як думаєте, яке покарання місцевий суд вважає справедливим? Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-й статті (зґвалтування). При цьому, як з’ясувалося, права дівчини під час судового процесу були грубо порушені - він відбувався без адвоката, а її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики", - додав омбудсмен.

За його словами, для встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої сьогодні представник Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо додому. Він поспілкувався з батьком та бабусею потерпілої, які надали згоду на вжиття заходів з відновлення прав дитини.

"Працівник висловив нашу позицію щодо відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації. Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", - наголосив уповноважений.

Також Лубінець пообіцяв проаналізувати діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді.

Він уточнив, що мати одного з хлопців також є працівницею цієї служби соцзахисту дітей, відтак є певні сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки.

"Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені", - наголосив омбудсмен.

Резонансна справа про зґвалтування на Закарпатті - що варто знати

У 2021 році в Закарпатській області троє підлітків зґвалтували 14-річну подругу. Один чинив фізичне насильство, інші по черзі – сексуальне. Все це підлітки знімали на камеру, аби потім шантажувати жертву. Ролик було поширено серед однокласників.

Цього тижня Воловецький райсуд виніс вирок у цій справі. Суддя Оксана Софілканич звільнила фігурантів від покарання, засудивши їх до п’яти років позбавлення волі, але із випробувальним терміном.

Від журналістів стало відомо, що у потерпілої не було адвоката. Крім цього, мати одного зі зловмисників працює у службі захисту дітей місцевої сільради, яка представляла інтереси дитини і яка надала зловмисникам позитивні характеристики, що дозволили суду обрати м’яке покарання.

Після того, як справа набула розголосу, Закарпатська ОВА заявила, що вивчає усі обставини щодо ганебного злочину, пов'язаного із сексуальним насильством.

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