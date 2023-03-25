Суддя присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки.

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну подругу й отримали тільки по 2 роки умовного терміну. Суд визнав їхню провину у вчиненому злочині.

У матеріалах суду йдеться про те, що зловмисники з села Верхні Ворота заманили односельчанку до подвір’я одного з підлітків, а потім – до підвалу. Дівчина давно знала хлопців, тому спокійно пішла з друзями.

У підвалі один з хлопців завдав дівчинці удару, її ґвалтували по черзі. Усі дії підлітки знімали на камеру, щоб шантажувати дитину. Ролик поширили серед однокласників.

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Хлопці визнали свою провину. Суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152й статті (зґвалтування).

Зловмисників зобов'язали виплатити потерпілій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати в розмірі понад 25 тисяч для кожного.

У своєму рішенні суд спирався на позитивні характеристики неповнолітніх ґвалтівників від служби у справах дітей і класних керівників. Вчителі заявили, що вважають ув’язнення хлопців надто суворим покаранням.

Своєю чергою, місцевий журналіст Віталій Глагола, розібравшись з вироком суду, дійшов висновків, що адвоката у потерпілої не було: "Її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, а якій мама одного з ґвалтівників працює секретарем. А ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики".

Тепер потерпіла вимушена і далі ходити в одну школу з ґвалтівниками.

Гучні випадки зґвалтувань – останні новини

Колишня учасниця дитячого хору "Зірниця" звинуватила свого екс-керівника, який має звання Заслуженого вчителя України, у зґвалтуванні. Анна Хижняк розповіла про інцидент, проте не назвала прізвище чоловіка, якому вона висунула публічні звинувачення.

Нещодавно відгримів скандал так званих "п’яних вечірок". У соцмережах опублікували фото й відео з фігурантами алкогольних вечірок, на яких дівчат споюють та знущаються з них, поки ті перебувають у напівпритомному стані. Вони давали дівчатам транквілізатори, а потім ґвалтували їх.

У листопаді 2022 року у Львові суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні 49-річного організатора християнських таборів Романа Московченка, обвинуваченого у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх дівчат. Щодо Московченка було відкрито 11 кримінальних проваджень, які налічують 147 епізодів за фактом статевих злочинів, скоєних з 2005 року відносно шести дівчаток у віці від 11 до 14 років.

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