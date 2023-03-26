Очільник ОВА запевнив, що постраждалій та її родині буде надана вся необхідна підтримка й допомога.

Закарпатська обласна військова адміністрація вивчає усі обставини, дії посадовців місцевої влади та навчального закладу у справі про зґвалтування неповнолітньої у 2021 році.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. "Щодо ганебного злочину, пов'язаного із сексуальним насильством, вчиненим групою підлітків стосовно неповнолітньої дівчини у 2021 році на Воловеччині. Коментувати рішення суду не буду: це компетенція Вищої ради правосуддя", - написав він.

Микита повідомив, що за його дорученням з минулої п'ятниці у Воловецькій громаді працюють соціальні служби, відповідні департаменти ОВА та Мукачівської районної військової адміністрації.

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"Вивчаються усі обставини, дії або можлива бездіяльність відповідальних посадових осіб ТГ, навчального закладу та інших", - зауважив голова ОВА.

Він додав, що повернути час назад неможливо, але "такі випадки неприпустимі в нашому суспільстві і запобігання вчиненню таких злочинів неповнолітніми є завданням всієї вертикалі виконавчої влади й місцевого самоврядування".

"Родині постраждалої та дитині буде надана вся необхідна підтримка й допомога", - запевнив Микита.

Голова ОВА закликав усіх батьків не замовчувати такі випадки, негайно звертатися до РВА, ОВА та до нього особисто у разі виникнення передумов до насилля та вчинення таких злочинів.

"Окремо звертаюся до посадових осіб, які відповідають за освіту та соціальний захист на усіх рівнях. На всі випадки неналежного виконання обов'язків реагування буде жорстке та миттєве в межах чинного законодавства", - наголосив він.

Кримінальні новини Закарпаття - це варто знати сьогодні

Журналісти дізналися, що у регіоні два роки тому троє підлітків зґвалтували 14-річну подруг. Суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання - їм було призначено випробувальний термін на два роки. Приймаючи рішення, суд опирався на позитивні характеристики неповнолітніх ґвалтівників від служби у справах дітей та їхніх класних керівників.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола зазначив, що у потерпілої не було адвоката, і її інтереси у суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мама одного зі зловмисників працює секретарем. Журналіст зазначив, що саме ця служба захисту дітей дала зловмисникам позитивні характеристики.

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