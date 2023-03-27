Всім кривдникам 14-річної дівчини вдалося уникнути реального покарання.

Прокуратура готує оскарження судового вироку у резонансній справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. Кривдники дівчини уникли реального покарання, отримавши умовні терміни ув’язнення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.

"Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Резонансна справа про зґвалтування на Закарпатті - що варто знати

В Закарпатській області троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку, фільмуючи процес на відео для подальшого шантажування жертви. Відеозапис було оприлюднено в мережі і поширено серед однокласників.

Злочин стався у 2021 році, та розголосу справа набула цього місяця – після того, як Воловецький райсуд виніс вирок та звільнив фігурантів від реального покарання. Кривдники отримали до п’яти років позбавлення волі, але із випробувальним терміном.

Тоді спливли і деталі справи, які обурили суспільство. Приміром, у потерпілої не було адвоката, її інтереси представляла службі захисту дітей сільради, у якій працює мати одного з ґвалтівників.

Коли справа набула розголосу, Закарпатська ОВА заявила, що вивчить усі обставини. Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що справа перебуває на його особистому контролі. Представник омбудсмена вже спілкувався з родиною постраждалої дівчини щодо відновлення її прав. Сам Лубінець пообіцяв проаналізувати діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді, розібратися у діях прокурора та судді, що були залучені до справи.

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