Гучний мовний скандал розгорівся в Державному податковому університеті в Ірпені. Викладачка відмовилася вести лекцію українською мовою та "дозволила" студентці не приходити на її пари.
Зазначається, що інцидент стався на лекції з філософії для першокурсників факультету журналістики 4 квітня. Обурені студенти оприлюднили відповідне відео в соцмережах.
В ході пари одна зі студенток попросила викладачку перейти на українську мову, нагадавши про повномасштабну війну Росії проти України, але Любов Воробйова відмовилася.
"Я вам дозволяю не приходити на лекцію. І в "мудлі", і в підручниках все подається українською мовою – будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемося з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти російською мовою" – заявила викладач.
Пізніше жінка і зовсім попросила студентів зайти на платформу Moodle і самостійно прочитати тему "Філософія суспільства" та написати тести в кінці пари.
"З усіма студентами спілкуюся українською мовою, але у зв'язку з тим, що я 35 років викладала філософію російською – це поза моєю свідомістю. Я навіть не фіксую, що перейшла на російську мову. Зараз є дуже багато можливостей опановувати філософію мовою, якою вам зручно. Якщо вам це дуже ріже слух, дозволяю не бути присутнім", - додала Воробйова.
Після розголосу адміністрація відсторонила викладачку від можливості виконання посадових обов'язків, а також розпочала службове розслідування.
"Студенти оприлюднили факт викладання російською мовою, мовою агресора, у студентів 1 курсу факультету журналістики. Колективне звернення зареєстрували у нас офіційно, я його вже прийняв. Відеопідтвердження і дуже ганебна дискусія професора зі студентами поширилася по всіх засобах масової інформації і це дуже прикрий факт", - прокоментував інцидент виконуючий обов'язки ректора ДПУ Дмитро Серебрянський.
При цьому він нагадав, що в стінах університету викладати та розмовляти необхідно державною мовою. Крім того, він повідомив, що виш знаходився під російською окупацією та сильно постраждав.
"Реакція адміністрації навчального закладу на ситуацію однозначна: будемо діяти рішуче, наслідки для винних в рамках законодавства будуть невідворотними", – підсумували в ДПУ.
Мовні скандали в Україні - останні новини
Час від часу в Україні спалахують скандали через російську мову. Ситуція не змінилася кардинально навіть після повномаштабного вторгнення армії РФ, вбивств і російського терору мирного населення.
Так, в одному з готелів курорту Буковель відпочивальник образив бойового медика. Чоловік проходив реабілітацію після боїв у Бахмуті. При цьому відпочиваючий назвав бійця "лошарою" і "провокатором", а його дружина заявила, що конфлікт почався "через російську мову".
Пізніше кривдник вибачився перед медиком і ЗСУ, а також пообіцяв вивчити українську мову.