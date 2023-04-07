Після скарг студентів одного з викладачів тимчасово відсторонили

Гучний мовний скандал розгорівся в Державному податковому університеті в Ірпені. Викладачка відмовилася вести лекцію українською мовою та "дозволила" студентці не приходити на її пари.

Зазначається, що інцидент стався на лекції з філософії для першокурсників факультету журналістики 4 квітня. Обурені студенти оприлюднили відповідне відео в соцмережах.

В ході пари одна зі студенток попросила викладачку перейти на українську мову, нагадавши про повномасштабну війну Росії проти України, але Любов Воробйова відмовилася.

Відео дня

"Я вам дозволяю не приходити на лекцію. І в "мудлі", і в підручниках все подається українською мовою – будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемося з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти російською мовою" – заявила викладач.

Пізніше жінка і зовсім попросила студентів зайти на платформу Moodle і самостійно прочитати тему "Філософія суспільства" та написати тести в кінці пари.

"З усіма студентами спілкуюся українською мовою, але у зв'язку з тим, що я 35 років викладала філософію російською – це поза моєю свідомістю. Я навіть не фіксую, що перейшла на російську мову. Зараз є дуже багато можливостей опановувати філософію мовою, якою вам зручно. Якщо вам це дуже ріже слух, дозволяю не бути присутнім", - додала Воробйова.

Після розголосу адміністрація відсторонила викладачку від можливості виконання посадових обов'язків, а також розпочала службове розслідування.

"Студенти оприлюднили факт викладання російською мовою, мовою агресора, у студентів 1 курсу факультету журналістики. Колективне звернення зареєстрували у нас офіційно, я його вже прийняв. Відеопідтвердження і дуже ганебна дискусія професора зі студентами поширилася по всіх засобах масової інформації і це дуже прикрий факт", - прокоментував інцидент виконуючий обов'язки ректора ДПУ Дмитро Серебрянський.

При цьому він нагадав, що в стінах університету викладати та розмовляти необхідно державною мовою. Крім того, він повідомив, що виш знаходився під російською окупацією та сильно постраждав.

"Реакція адміністрації навчального закладу на ситуацію однозначна: будемо діяти рішуче, наслідки для винних в рамках законодавства будуть невідворотними", – підсумували в ДПУ.

Мовні скандали в Україні - останні новини

Час від часу в Україні спалахують скандали через російську мову. Ситуція не змінилася кардинально навіть після повномаштабного вторгнення армії РФ, вбивств і російського терору мирного населення.

Так, в одному з готелів курорту Буковель відпочивальник образив бойового медика. Чоловік проходив реабілітацію після боїв у Бахмуті. При цьому відпочиваючий назвав бійця "лошарою" і "провокатором", а його дружина заявила, що конфлікт почався "через російську мову".

Пізніше кривдник вибачився перед медиком і ЗСУ, а також пообіцяв вивчити українську мову.

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