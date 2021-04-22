19 квітня жінка померла в лікарні.

У Чернівцях чоловік побив цивільну дружину під час сварки. Мати двох дітей померла в лікарні.

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33-річна Олена провела в глибокій комі тиждень. У неї були численні травми голови, забій головного мозку, переломи сідничної кістки і трьох ребер. 19 квітня жінка померла.

Підозрюваного затримали відразу після злочину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого). Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Він перебуває в СІЗО.

За словами рідного брата загиблої, перший чоловік і батько дітей Олени помер кілька років тому. Останні місяці вона зустрічалася з чоловіком, який одного разу сильно її побив.

"Спочатку вона мені зізналася, що це зробив він і подала заяву в поліцію. Я знайшов того чорта, він клявся і божився, що це не він, що сестру і пальцем не чіпав. Тоді Олена раптом написала зустрічну заяву в поліцію про те, що претензій до того біса не має", - розповів брат журналістам.

Жінка йшла до чоловіка, потім збігала назад до дітей. Через деякий час вона пропала. З'ясувалося, що новий чоловік не дозволяв їй ні з ким зустрічатися.

Брат намагався зв'язатися з нею, але на дзвінки ніхто не відповідав. Він подзвонив співмешканцю сестри.

"Він мені заявив, що Олена буде жити з ним, вони одружаться. Я наполягав, щоб це ж мені сказала сама сестра, щоб я від неї це почув, і тоді я не буду їх розшукувати. Але їй він трубку не давав. І ось її знайшли в несвідомому стані в одному з гаражів спального району. Він її побив, а коли вона вже не рухалася, пішов до тітки і попросив викликати швидку", - каже брат.

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Автор: Людмила Жерновська