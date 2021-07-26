Вони, зокрема, просять передати ДП "Конярство України" у підпорядкування цього міністерства та зберегти генофонд племінних коней на державних кінних заводах.

Конярі в центрі Києва вимагали від Міністерства аграрної політики та продовольства України звернути увагу на проблеми галузі конярства.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у акції протесту біля будівлі міністерства взяли близько 20 осіб.

Вони тримали плакати з гаслами, зокрема, "Припиніть бойню коней", "Кінні заводи - це концтабори для коней", "Живодерів за грати" та "Поїдання м'яса убитих коней - це варварство".

Учасники акції - співробітники Київського іподрому, представники кінної галузі та зоозахисники - висловили стурбованість ситуацією на державних кінних заводах, де вирощується племінний генофонд коней, і вимагали зустрічі з представниками міністерства.

"В Україні найстаріші державні кінні заводи в Європі. Це є національним надбанням і історичними пам'ятками України... Зараз, за того пограбунку, що відбувається на державних кінних заводах, ми спостерігаємо занепад. Ми спостерігаємо, що державі коні не потрібні. Не потрібен і іподром, не потрібні фахівці, не потрібні ні майстри-наїзники, не потрібні ні селекціонери, ні зоотехніки", - сказала президент "Асоціації зі скачок та перегонів" Тетяна Андрійшина.

Учасники акції виступили проти політики Державного підприємства "Конярство України".

Андрійшина наголосила, що вони просять від Мінагрополітики "забрати у Мінекономіки Державне підприємство "Конярство України". "По статуту Державне підприємство "Конярство України" підпорядковується саме Міністерству аграрної політики", - сказала вона і додала, що саме це міністерство має докласти зусиль для збереження генофонду племінних коней на державних кінних заводах.

За її словами, проблемою "національного масштабу" є те, що "зникають коні на державних кінних заводах, селекційна робота не проводиться".

Так, додала представниця Асоціації, після зміни підпорядкування "Конярства України" необхідно провести реорганізацію підприємства та "зупинити безжальний дерибан врожаю (з земель при кінних заводах - УНІАН), який вивозиться у невідомому напрямку".

"Державні кінні заводи, співробітники не мають можливості взагалі нічого проконтролювати. Врожай вивозиться, землі використовуються невідомими особами... Людей не ставлять взагалі до відома, що відбувається. Зараз вже є заборгованість по заробітній платі за два місяці на державних кінних заводах", - сказала Андрійшина.

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У коментарі журналістам Андрійшина, зокрема, пояснила, що "з кінних заводів зробили філії цього підприємства - ДП "Конярство України". "Вони заключають договори з якимись невідомими підрядниками, вони обробляють землі державних кінних заводів. І вже коли йде сезон врожаю, вони весь врожай вивозять. І за кінними заводами залишається сплата податків за землю... Кінні заводи повинні заплатити заробітну плату людям, і вони не можуть це зробити, тому що врожай вивозиться", - зазначила президент Асоціації.

Вона додала, що кінні заводи в цілому мають 45 тис. га землі, це пасовища та землі для обробітку. Вирощується, зокрема, соняшник, кукурудза та рапс.

"Кінні заводи завжди жили за рахунок землі..., завжди обробляли самостійно землі, своєю технікою. І всі кошти від реалізації були на рахунках державних кінних заводів. Зараз такого немає. Вони не обробляють свої землі самі, обробляють сторонні люди, яких залучає ДП "Конярство", - пояснила Андрійшина і зазначила, що така ситуація спостерігається вже протягом кількох років, і "для коней немає кормової бази, для людей немає заробітної плати".

Вона навела приклад, що 3 роки тому Лимарівський кінний завод "здав 48 голів коней, молодих, це були 2-річні коні, за відсутності кормів, без будь-якого складу комісії... на м'ясо, зараз порушена кримінальна справа".

Автор: Таня Поляковська