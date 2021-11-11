Великих черг там не помітили.

На тлі повідомлень про черги в столичному крематорії через зростання смертності від коронавірусу журналісти побували там і дізналися про поточну ситуацію.

Про це пише сайт "Сьогодні", публікуючи відео звідти.

Співробітник крематорію розповів представникам ЗМІ, що туди привозять трупи протягом усього дня, проте не у всіх причиною смерті є коронавірус.

"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто просто помер. Бачите, там вже почав шуміти мотор, скоро дим піде", - говорить він.

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У ритуальних службах про свою роботу розповідають неохоче, але зізнаються, що не завантажені нею.

"Звичайні будні. За день кілька похоронів", - сказав журналістам чоловік, який займався організацією церемонії прощання.

21 жовтня ЗМІ повідомляли, що в Києві, на тлі всеукраїнського рекорду смертей від COVID-19 за добу, на Байковому кладовищі утворився "затор" з похоронними автобусами. Протягом дня до будівлі крематорію практично кожні 10 хвилин під'їжджав новий ритуальний транспорт.

Згодом інформацію про черги спростували в самому крематорії.

Автор: Юрій Годован